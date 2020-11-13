طاقم إماراتي دولي لإدارة وديتي المنتخب السعودي مع جامايكا

المصدر: البيان الإلكتروني

غادر إلى العاصمة السعودية الرياض طاقم تحكيم دولي مكون من أحمد عيسى درويش "ساحة"، ويحيى الملا "ساحة"، وعلي راشد النعيمي "حكم مساعد"، وسبت عبيد "حكم مساعد" لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب السعودي الشقيق مع نظيره منتخب جامايكا يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري .

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد خاطب اتحاد الكرة بطلب الإستعانة بطاقم تحكيم إماراتي دولي لإدارة المباراتين في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين.

من جهة أخرى اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم التحكيم الإماراتي الدولي المكون من محمد عبدالله حسن "ساحة"، عمار الجنيبي "ساحة" ، ومحمد أحمد يوسف "مساعد أول" ، وحسن المهري "مساعد ثان" للتواجد والمشاركة في إدارة مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الشرق للفترة من 18 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبل

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز