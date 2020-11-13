كلباء والفجيرة وبني ياس إلى ربع النهائي

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، أحمد عيسى

ودّع فريق الجزيرة كأس الخليج العربي لكرة القدم بتعادله أمس مع كلباء 1 - 1 في إياب المرحلة الأولى، وكان «النمور» فاز في جولة الذهاب 2 - 1، لينال الأفضلية في المباراتين ويتأهل لربع النهائي عن جدارة، تقدم الجزيرة بهدف برونو دي أوليفيرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأدرك أحمد جشك التعادل لكلباء في الدقيقة 62 وألغى الحكم ركلة جزاء للجزيرة بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR».

وتأهل فريقا بني ياس والفجيرة للدور ربع النهائي، وجاء تأهل «السماوي» بتعادله مع ضيفه حتا 1 - 1 في مباراة الإياب بالشامخة، وسجل نيكولاس خيمينيز لبني ياس في الدقيقة 36، وراميريز لحتا في الدقيقة 74 ليتأهل بني ياس بنتيجة 3 - 1 (مجموع المباراتين)، حيث فاز في لقاء الذهاب 2 - 0.

ونجح الفجيرة في تكرار فوزه على عجمان، وتغلب عليه 2 - 1 باستاد راشد بن سعيد في جولة الإياب، وكان فاز في الذهاب 1 - 0، جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني من مباراة الفريقين، وسجل لـ«البرتقالي» المغربي عصام سحتيت «ق 50»، وتعادل «الذئاب» عبر التونسي فراس بالعربي «ق 60»، وأضاف محترفه فارلي روزا الهدف الثاني «ق 69».

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