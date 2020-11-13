3 مباريات في انطلاق دوري الطائرة اليوم

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

ينطلق اليوم دوري الكـرة الطائرة رجــال لمـــوســم 2020 - 2021، بثلاث مباريات، ويلعب الوصل مع الظفرة، وحتا مع بني ياس، وعجمان مع الجزيرة، وتستكمل الجولة الأولى غداً، بمواجهتي النصر مع شباب الأهلي، والوحدة مع العين.

وكان شباب الأهلي تُوج منذ أيام بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، في أولى مسابقات الموسم. ويستمر الدور الأول للدوري عبر 9 جولات، وحتى 16 يناير المقبل، ويعقبه الدورالثاني، ويتأهل من مجموع مباريات الدورين، أول 4 فرق، للعب دورة حاسمة على الدرع بنظام «البلاي أوف».

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