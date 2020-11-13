«ريمونتادا الأبيض» رسالة اطمئنان عبر طاجيكستان

المصدر: دبي - العوضي النمر

فاز منتخبنا الوطني أمس على منتخب طاجيكستان 3 - 2، في اللقاء الودي بينهما باستاد زعبيل، ونجح في قلب تأخره بهدفين حتى الدقيقة 19 ، إلى فوز في الدقيقة الاخيرة من المباراة في «ريمونتادا» تؤكد تصميم لاعبي «الأبيض» على الخروج بنتيجة إيجابية ، ويعد الفوز رسالة اطمئنان على مستوى منتخبنا.

شهدت المباراة تقدم منتخب طاجيكستان بهدفين عن طريق دافرون وكومرون في الدقيقتين 9 و19، ونجح علي مبخوت في إدراك التعادل لـ«الأبيض» في الدقيقة 29 ،وأضاف هدفاَ ثانياً في الدقيقة 63 «من ركلة جزاء»، وأحرز علي صالح هدف الفوز لمنتخبنا مع نهاية المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين، للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في مارس المقبل، ويلعب منتخبنا مع نظيره البحريني 16 الجاري خلال معسكره الحالي في دبي.

لم يظهر منتخبنا بالمستوى المتوقع خلال الشوط الأول من مباراته أمام طاجيكستان ، حيث تعددت الأخطاء الدفاعية وسوء التمركز من اللاعبين، ما أسفرعن تسجبل منتخب طاجيكستان، هدفيه ، وبعدها نشط «الأبيض» ونجح علي مبخوت في تقليص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 29 من تمريرة لبندر الأحبابي.

وتحسن أداء «الأبيض» في الشوط الثاني بعد مشاركة محمد فوزي وخلفان مبارك وحبيب الفردان، وعلي صالح وعلي سالمين وخالد باوزير ودانت السيطرة له ، واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 63 لعرقلة محمد فوزي داخل المنطقة يسجل منها علي مبخوت هدف التعادل، ، وقبل صافرة النهاية يسجل علي صالح هدف الفوز.

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