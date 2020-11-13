أنس العتيبة يتصدر المرشحين لرئاسة «دولي الملاكمة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

اعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد الدولي للملاكمة، القائمة النهائية للمرشحين على مقعد رئاسة الاتحاد، وتصدرها الإماراتي أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وتضم الأذربيجاني ميكاليوف، والألماني رامي المصري، والمغربي محمد مستحسن، والروسي عمر كريموف، والهولندي بوريس فاندرفورتس، وسولانو دومينجو من جمهورية الدومنيكان، وتجرى الانتخابات يوم 13 ديسمبر المقبل «عن بُعد».

وأكد أنس العتيبة، أنه استجاب لرغبة مسؤولي الاتحادات الوطنية في آسيا وأفريقيا ومختلف قارات العالم، بالترشح للمنصب، بعد تعهد مؤيديه بالعمل كفريق واحد، من أجل إعادة رياضة الملاكمة إلى مكانتها الطبيعية، وتطويرها للحفاظ على مكتسباتها.

وأضاف: أعرف حجم التحديات التي تواجه الاتحاد الدولي، وأسعى لتحقيق طموحات وآمال كل المنتسبين للعبة في العالم.

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