إهداء ميدالية خط الدفاع الأول من «دبي الرياضي» لبويول وأنيلكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

منح مجلس دبي الرياضي ميدالية خط الدفاع الأول إلى النجم العالمي كارليس بويول قائد المنتخب الإسباني ونجم برشلونة السابق، واللاعب الفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، تقديرًا لمشاركتهما في دعم المبادرات المجتمعية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي خلال فترة البقاء في المنزل في بداية ظهور جائحة كوفيد 19.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي للنجمين العالميين في مقر المجلس بحي دبي للتصميم بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وقدم سعيد حارب الميداليات التذكارية التي أصدرها المجلس منقوش عليها اسميهما بجوار صورة أبطال «خط الدفاع الأول»، وذلك لمشاركتهما في الحملة التوعوية بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني التي أطلقها المجلس ضمن مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم» وتوجيه النصائح للجمهور الرياضي ومختلف أفراد المجتمع بممارسة الرياضة والالتزام بالتوجيهات للمحافظة على سلامة المجتمع.

وأعرب بويول الذي قاد منتخب إسبانيا للفوز بكأس العالم 2010 وحقق 18 لقبًا خلال مسيرته الكروية مع برشلونة بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، عن سعادته بتلقي هذا التكريم وقال:

«أنا سعيد بهذا التكريم وأن أنال هذه الميدالية التي تحمل صورة أبطال شاركوا في حماية المجتمع، وقد نجحت دولة الإمارات في حماية المجتمع من خلال السيطرة على جائحة كوفيد 19 والحد من انتشارها، وأتمنى لهم دائمًا كل التوفيق».

كما تقدم نيكولاس أنيلكا الفائز ببطولة أمم أوروبا مع المنتخب الفرنسي عام 2000 بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي وقال: «هذه الميدالية تمثل لي الكثير، فهي تعني أنني جزء من العائلة، أنا أحب دبي وأعيش مع عائلتي وجميع أصدقائي هنا، كما يرغب الكثير من نجوم الرياضة العالميين في القدوم إلى دبي والاستمتاع بأسلوب الحياة الرائع فيها، فكل شيء في هذا البلد جميل ولطيف والطقس فيها رائع طوال العام».

وأضاف أنيلكا: «عندما أتحدث مع أصدقائي وجميع الرياضيين، فإنهم يريدون المجيء إلى دبي لأنهم يعرفون أن هذه واحدة من أفضل المدن في العالم».

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق المبادرة الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم» التي بدأت في دبي ووصلت للعالم لتشجيع كافة أفراد المجتمع على الاستمرار في ممارسة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني مع المحافظة على صحة الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة في المنزل وقت الإغلاق الاحترازي للصالات الرياضية لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

كما ساهمت مبادرات مجلس دبي الرياضي في استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال المنافسات الافتراضية التي أطلقها فترة توقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم، ومن بينها تحدي تسلق درج برج خليفة، وتحدي السبرينت وتحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية، كما أطلق المجلس بوابة خاصة بالفعاليات الرياضية الافتراضية التي شهدت تنظيم العديد من الفعاليات التي لاقت مشاركة واسعة ونجاحًا كبيرًا من أبرزها «الماراثون المنزلي».

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