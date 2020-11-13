الوصل والوحدة.. قمة العبور

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي- البيان الرياضي

يخوض فريقا الوصل والوحدة في التاسعة من مساء اليوم، قمة العبور إلى الدور التالي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعدما حسم الامبراطور مباراة الذهاب لمصلحته بهدفين لهدف، ما يجعله في وضع أكثر من مريح في قمة الإياب اليوم على ملعبه بزعبيل.

ويدخل الوصل مباراة اليوم بأفضلية كبيرة، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للعبور إلى الدور التالي من البطولة، فيما يحتاج الوحدة إلى الفوز باعتباره الخيار الأوحد لتحقيق هدفه بالعبور للدور التالي.

الوطني سالم ربيع مدرب الوصل، لفت إلى أن لكل بطولة ظروفها وخصوصيتها، منوهاً إلى أن مباريات بطولات الكؤوس تختلف كلياً عن مباريات الدوري، مشيراً إلى أن فريقه في كامل الجاهزية والاستعداد لخوض مباراة اليوم برغبة العبور للدور التالي.

وشدد على أنه من الطبيعي أن يسعى الوصل في مباراة اليوم إلى استثمار فوزه في مباراة الذهاب، مبدياً ثقته العالية في مقدرة فريقه على تحقيق المطلوب.

ومن المنتظر أن يدفع مدرب الوحدة رازوفيتش بالعناصر التي لم تحصل على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية في المباريات الماضية.

وقال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة إن مواجهة الوصل في مباراتين متتاليتين خلال أسبوع واحد أمر ليس بالسهل، مشدداً على أن الوحدة سيبذل جهداً مضاعفاً من أجل تحقيق هدفه بالفوز والتأهل إلى الدور المقبل. وأضاف أن الفريقين يعرفان بعضهما البعض جيداً، مشيراً إلى أن المباراة فرصة لإشراك البدلاء.

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