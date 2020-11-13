خورفكان والعين.. التأكيد أو الوداع

المصدر: العين - طلحة عبد الله، خورفكان - محمد فضل

يسعى العين إلى رد اعتباره، وتجنب الوداع المبكر، وذلك عندما يحل ضيفاً على خورفكان في السادسة من مساء اليوم، في إياب كأس الخليج العربي.

ويدخل أصحاب الأرض بمعنويات فوزهم في الذهاب بنتيجة 4-2، وستمنح هذه النتيجة رجال البرازيلي زاناردي، مدرب الخور، أريحية كبيرة في المباراة. وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي خورفكان، خصوصاً أن الفريق الزائر يمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات، كما أن «نسور الخور» مطالبون من قبل الجمهور، بتكرار الانتصار، لخطف بطاقة الصعود لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخ النادي، خلال هذه المسابقة.

من جهته، يدخل العين المباراة أمام مضيفه خورفكان، بنشوة فوزه الكبير الذي حققه على الظفرة بالجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ويدرك لاعبوه أن المهمة لن تكون سهلة.

ودعا كايو زاناردي مدرب خورفكان، لاعبي فريقه، لتناسي فوز الذهاب، قائلاً: «نسعى لتحقيق النتيجة الإيجابية التي تكفل لنا الوجود مع الثمانية الكبار، سنلعب بطريقة متوازنة، تجنبنا الهزيمة، ولن نركن للدفاع».

ويغيب عن صفوف العين، نحو 9 من اللاعبين الأساسيين، بداعي الانضمام للمنتخب الوطني، وعدم اكتمال جاهزية العائدين من الإصابة.

وأكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن فريقه مقبل على تحدٍ قوي، واعتبر المباراة بمثابة نهائي بالنسبة لفريقه، وقال: المباراة فرصة للبدلاء لتأكيد جدارتهم، واستحقاقهم الدفاع عن شعار العين.

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