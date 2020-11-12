كلباء يتأهل لمواجهة بني ياس في ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير أحمد بدوان

تأهل اتحاد كلباء لمواجهة بني ياس في ربع نهائي كأس الخليج العربي بعد تعادله أمام الجزيرة مساء اليوم 1-1 في جولة إياب المرحلة الأولى من المنافسة، وكان كلباء قد فاز في جولة الذهاب 2-1، لينال الأفضلية في المباراتين ويتأهل عن جدارة.

وقدم الفريقان مباراة قوية رغم غياب العديد من النجوم عن الفريقين، لكنها تميزت بالإثارة ونجح خلالها الجزيرة في التقدم بالهدف الأول عن طريق برونو دي أوليفيرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وإدرك المتألق أحمد جشك التعادل في الدقيقة 62 والذي منح فريقه بطاقة العبور.

وخلال مجريات اللقاء، نال اتحاد كلباء الأفضلية في الشوط الأول عندما نجح في السيطرة وشن الهجمات على مرمى الجزيرة الذي لم يهدد مرمى ضيفه كثيرا، بعكس كلباء الذي أهدر عددا من الفرص كانت أبرزها عند الدقيقة 23 تسديدة أحمد جشك بعد أن تخطى الحارس عبد الرحمن العامري والتي أصطدمت بالقائم الأيسر، إضافة إلى تسديدة قوية من أندرسون اصطدت بالعارض عند الدقيقة 38، وفرصة اخرى أنقذ الجزيرة منها الحارس عبد الرحمن العامري بابعاده رأسية المدافع عبد السلام محمد إلى ضربة ركنية بصعوبة.

وعلى الرغم من تعدد الهجمات أخفق النمور في هز شباك الجزيرة الذي أحتسب له الحكم ركلة الجزاء بحجة وجود عرقلة من المدافع عمر الخديم للاعب عمر تراوري لكنه عاد وألغى القرار بعد العودة لتقنية الفيديو وبعد القرار مباشرة رد الجزيرة بهدف حسم به الحصة الأولى لمصلحته بواسطة برونو دي اوليفيرا في الدقيقة 45 والذي إستفاد من خطأ دفاعي من جابريل سانتيني متوسط الدفاع.

وفي الشوط الثاني عاد الفريقان أكثر قوة، الجزيرة للمحافظة على تقدمه وإضافة الهدف الثاني، بينما عمل إتحاد كلباء على إدراك التعادل، ونشط الجزيرة جانبه الهجومي بطريقة أفضل من الحصة الأولى وقاد بعض الهجمات التي كان أبرزها هجمة منظمة أنتهت بتسديدة من عمر تراوري ذهبت بعيدا عن الخشباب الثلاث، رد عليها إتحاد كلباء بهدف التعادل عن طريق أحمد جشك الذي سدد كرة قوية من داخل الصندوق سكنت الشباك في الدقيقة 62، لتشتعل المباراة بهجوم متبادل بين الفريقين وسط إصرار كل منهما على هز الشباك دون أن تتوقف المحاولات بالتسديد أو الضربات الرأسية مع وجود فرص مهدرة للفريقين دون أن ينجح أيا منهما في إضافة هدف ثاني لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي الذي خدم مصلحة إتحاد كلباء في التأهل إلى ربع النهائي.

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