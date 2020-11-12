راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم

المصدر: وام

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وذلك على هامش معسكر المنتخب اللبناني والذي يقيمه في الدولة في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوطيدة بين الاتحادين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في كافة مجالات اللعبة، وأكد الطرفان على فتح مجالات التعاون في جميع المستويات.

حضر اللقاء يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وجهاد الشحوف الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم.

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