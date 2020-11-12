الأبيض الإماراتي يستعيد "الثقة" بثلاثية طاجيكستان

المصدر: دبي- العوضي النمر

استعاد منتخبنا الوطني الثقة أمام نظيره طاجيكستان بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي أقيم بنهما مساء اليوم على ملعب زعبيل بنادي الوصل، بدأ الضيوف بالتسجيل عن طريق دافرون بعد 9 دقائق وأضاف كومرون الهدف الثاني بعد 29 دقيقة، وقلص علي مبخوت الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 29 ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63، وسجل علي صالح هدف الفوز الثالث، وتأتي تلك المباراة في إطار استعدادات الفريقين، للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في مارس المقبل.

لم يظهر الأبيض بالمستوي المتوقع خلال الشوط الأول حيث تعددت الأخطاء الدفاعية وسوء التمركز من اللاعبين لتعدد تغير مراكزهم، والتي أحسن الضيوف استغلالها، مما أسفر عن هدفين لطاجيكستان الأول سجله دافرون بعد 9 دقائق نتيجة سوء التمركز للدفاع، وأضاف كومرون الهدف الثاني بعد 29 دقيقة مستغلا المساحات الخالية الكبيرة في دفاع الأبيض، وضعف أداء خط الوسط، ونشط الابيض في الدقائق الأخيرة ونجح علي مبخوت في تقليص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 29 من تمريرة جيدة لبندر الأحبابي.

تحسن أداء الأبيض في الشوط الثاني بعد مشاركة محمد فوزي وخلفان مبارك وحبيب الفردان، وعلي صالح وعلي سالمين وخالد باوزير فدانت السيطرة للأبيض وسط تراجع الضيوف، وامام الضغط المتواصل احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 63 نتيجة عرقة محمد فوزي داخل المنطقة يسجل منها علي مبخوت هدف التعادل، والهدف الثاني له خلال المباراة، وقال صافرة النهاية سجل علي صالح هدف الفوز، ويلاقي الأبيض نظيره البحرين يوم 16 الجاري.

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