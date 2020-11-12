بني ياس يعبر حتا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: أبوظبي- محمد صادق تصوير سيف الكعبي

صعد بني ياس إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي بعد تعادله مع ضيفه حتا بهدف لكل منهما في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم على ملعب السماوي بالشامخة، ليتأهل بني ياس إلى الدور التالي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين بعدما كان قد فاز في الذهاب 2-0.

أنهى بني ياس الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف عن طريق الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 36 بعد أن احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة سهيل النوبي، تصدى لها حارس "الإعصار" سعيد المسماري ولكن خيمينيز تابعها بنجاح في الشباك.

وحاول حتا في الشوط الثاني العودة في النتيجة وكاد يتحقق له مراده في الدقيقة 51 بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء للمسة يد على مدافع السماوي خميس صالح إسماعيل، نفذها الزامبي موسوندا ولكن الحارس فهد الظنحاني تصدى لها بنجاح.

وكثف حتا من هجومه إلى أن تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 74 برأسية الأرجنتيني راميريز، لتنتهي المباراة بالتعادل الذي لم يكن كافياً للإعصار الحتاوي.وينتظر بني ياس في الدور القادم الفائز من مواجهة الجزيرة واتحاد كلباء.

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