الفجيرة يكرر فوزه على عجمان في كأس الخليج العربي

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير -غلام كاركر

تأهل الفجيرة للدور الثاني لكأس الخليج العربي بعد فوزه على مضيفه عجمان 2-1 في المباراة التي اقيمت باستاد راشد بن سعيد في جولة الإياب للدور الأول، ليكرر فوزه ذهاباً بهدف دون رد.

وقدم الفريقان مستوى متوسط في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون تسجيل، فيما جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، تقدم عجمان أولاً عن طريق المغربي عصام سحتيت "ق 50" من تمريرة رائعة لمواطنه عصام فائز، وانتظر الفجيرة 10 دقائق ليعدل النتيجة عبر التونسي فراس بالعربي من تسديدة ثابتة من خارج الصندوق نفذها ببراعة على يمين حارس عجمان يوسف أحمد وواصل الفجيرة بعدها ضغطه على مرمى عجمان ونجح محترفه فارلي روزا في تسجيل الهدف الثاني "ق 69" بتسديدة قوية من مسافة بعيدة خارج الصندوق في مقص المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الضيف الفجراوي 2-1.

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