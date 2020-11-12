مجلس دبي الرياضي يمنح بويول وأنيلكا ميدالية خط الدفاع الأول

المصدر: دبي-البيان الرياضي

منح مجلس دبي الرياضي ميدالية خط الدفاع الأول إلى النجم العالمي كارليس بويويل قائد المنتخب الإسباني ونجم برشلونة السابق، واللاعب الفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وآرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقاً، تقديرًا لمشاركتهما في المبادرات المجتمعية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي خلال فترة البقاء في المنزل في بداية ظهور جائحة كوفيد 19.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي للنجمين العالميين في مقر المجلس بحي دبي للتصميم بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وقدم سعيد حارب الميداليات التذكارية التي أصدرها المجلس منقوش عليها اسميهما بجوار صورة أبطال "خط الدفاع الأول"، وذلك لمشاركتهما في الحملة التوعوية بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني التي أطلقها المجلس ضمن مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم" وتوجيه النصائح للجمهور الرياضي ومختلف أفراد المجتمع بممارسة الرياضة والالتزام بالتوجيهات للمحافظة على سلامة المجتمع

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