بن هزام يزور بعثتي العراق وأوزبكستان

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

زار محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أمس مقر إقامة بعثتي منتخبي العراق وأوزبكستان اللذين يقيمان معسكريهما في الدولة ضمن استعداداتهما للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

والتقى بن هزام بمسؤولي المنتخبين، متمنياً للبعثتين طيب الإقامة والاستفادة من فترة المعسكر، ومؤكداً حرص اتحاد كرة القدم على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمنتخبين طوال فترة تواجدهما في الإمارات. وناقش الأمين العام مع مسؤولي المنتخبين آخر التحضيرات المتعلقة بالمباراة الدولية الودية التي ستجمعها الثلاثاء المقبل على ملعب ذياب عوانة. من جهتهم أعرب مسؤولو المنتخبين عن بالغ الشكر والتقدير لاتحاد الإمارات لكرة القدم على كل التسهيلات والخدمات التي يقدمها لهما مما كان له الأثر الإيجابي لدى أعضاء البعثتين.

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