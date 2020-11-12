الإمارات قِبلة منتخبات آسيا في زمن «كورونا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تشهد الإمارات حالياً حدثاً رياضياً فريداً، باحتضان عدد من المنتخبات الآسيوية لتكون المرة الأولى التي يتجمع فيها مثل هذا العدد الكبير في دولة واحدة منذ تفشي فيروس «كورونا» وتوقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم، ولتؤكد الإمارات مجدداً على تحولها إلى قبلة لمختلف الألعاب الرياضية، وبما فيها كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم، خاصة وأن تلك المنتخبات، التي تمثل البحرين ولبنان والعراق والأردن وسوريا وأوزبكستان، ستخوض عدداً من المباريات الودية فيما بينها، تحت مظلة الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة، وهو ما يؤكد الثقة بمدى فعالية تلك الإجراءات في حماية وسلامة اللاعبين.

«رجال الأرز»

تضم قائمة المنتخب اللبناني تشكيلة مكونة من 23 لاعباً، ويقودهم المدرب الوطني جمال طه، النجم السابق للكرة اللبنانية، والذي استلم مهمة قيادة الجهاز الفني بدلاً من الروماني ليفيو تشيوبوتاريو، عقب نهاية عقده في يونيو الماضي.ومن المقرر أن يخوض «رجال الأرز»، مباراة ودية مع البحرين اليوم، قبل عودة الفريق إلى بلاده غداً الجمعة.

«النشامى»

يقود المدير الفني فيتال بوركلمانز، المنتخب الأردني في المعسكر الذي بدأ الأحد الماضي، والمستمر حتى 17 الجاري، ويتضمن المعسكر مواجهتين وديتين أمام منتخبي العراق غداً الخميس، وسوريا يوم 16 من الشهر نفسه، ويضم وفد «النشامى» 24 لاعباً.

«أسود الرافدين»

كما وصل المنتخب العراقي الاثنين، إلى الإمارات لبدء معسكره الإعدادي تحت قيادة المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، في التجمع الأول من نوعه لـ«أسود الرافدين» بعد الجائحة، ومن المقرر أن يخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي الأردن اليوم، وأوزبكستان 17 الجاري.

«الأحمر»

حقق المنتخب البحريني الفوز على منتخب طاجيكستان بهدف وحيد سجله محمد الرميحي، في المباراة الدولية الودية التي أقيمت يوم الأحد في دبي، ومن المقرر أن يخوض «الأحمر» وديتين إضافيتين خلال المعسكر التدريبي في الإمارات، وذلك أمام منتخب لبنان اليوم، و«الأبيض» الإماراتي 16 الجاري.

«نسور قاسيون»

تضم تشكيلة منتخب سوريا، تحت قيادة المدرب نبيل معلول، 9 لاعبين محترفين خارج الدوري السوري، ومن ضمنهم المهاجمان عمر خربين المحترف في السعودية، إولاعب الوسط الجديد سيمون أمين المحترف في السويد، ويخوض المنتخب السوري مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر، حيث يتقابل مع أوزبكستان اليوم، ثم مع منتخب الأردن 17 نوفمبر الجاري.

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