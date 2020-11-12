عبدالله كاظم: شعار «الأبيض» مسؤولية كبيرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد عبدالله كاظم لاعب حتا أن استدعاءه للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطني الأول استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وارتداءه شعار « الأبيض» هي بداية جديدة ومسؤولية كبيرة في مشواره الكروي القادم، وبين لـ«البيان الرياضي»، أن انضمامه إلى قائمة المنتخب، يؤكد أن أبواب المنتخب مفتوحة للجميع وليست محصورة على لاعبي الأندية الكبيرة.

حيث تداول الغالبية فكرة خاطئة في السابق بأن اللاعب الموجود في نادي ينافس على البقاء لن يكون قادراً على الانضمام لصفوف المنتخب، ولكن الواقع يثبت عكس ذلك، مشيراً إلى أنه على اللاعب الاجتهاد والمثابرة مهما كان النادي الذي يوجد فيه وترك عملية الاختيار لأهل الاختصاص في المنتخب، وسيحرص من جانبه على بذل أقصى ما لديه طاقة من أجل المنتخب.

وأضاف كاظم أنه قبل الانتقال إلى حتا، كانت مشاركاته قليلة في المباريات بسبب وجوده على دكة الاحتياط، وحرص على استثمار أول فرصة للعودة إلى الملاعب عن طريق الانتقال بنظام الإعارة إلى «الإعصار» في الموسم الماضي، معرباً عن سعادته بتجربته الحالية مع حتا وفخره واعتزازه بالانطلاقة الأولى من بيته نادي الوصل.

رسالة

ووجه كاظم رسالة إلى كل لاعب قائلاً: لن تستطيع الوصول إلى أي مكان بلا هدف أو خطة واضحة، ويجب التحلي بالصبر دائماً، حيث صبرت نحو 4 سنوات قبل العودة للمشاركة في الملاعب من بوابة حتا، والتي أتاحت لي الفرصة للوجود في المنتخب، ونصيحتي لكل لاعب: لا تشعر بالإحباط أو التذمر وإنما اجتهد وثابر وضع خطة لتحقيق أهدافك.

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