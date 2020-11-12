عجمان والفجيرة.. رد الاعتبار والعبور

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، الفجيرة - محمد فضل

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة من مساء اليوم، لقاء صاحب الأرض «عجمان» بضيفه الفجيرة في جولة الإياب للدور الأول من كأس الخليج العربي في مواجهة يتطلع فيها «البرتقالي» لرد اعتباره بعد خسارته الأولى في الفجيرة 0 - 1، وخطف بطاقة التأهل للدور الثاني، بينما يحاول الضيف الفجراوي تأمين تأهله مستفيداً من فوزه السابق، وتبدو ظروف الفريقين متشابهة من ناحية الاستعداد من خلال المشاركة في دوري الخليج العربي بعد انقضاء 5 جولات.

وأكد المدير الفني لفريق عجمان، أيمن الرمادي، على أهمية المباراة لفريقه لكونها تقود للدور الثاني للمسابقة، مشيراً إلى أن فريقه قادر على التعامل مع المباراة برغم أنها تزامنت في فترة صعبة جراء الإصابات التي حدثت في الدوري، وأكد ثقته في جميع اللاعبين لخوض المباراة وأن الهدف الأساسي هو العبور للدور الثاني مهما تضاعفت الصعوبات.

بدوره أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة أن نجوم «الذئاب» رفعوا شعار الفوز، لافتاً إلى أن الفوز الذي تحقق في الذهاب بهدف دون رد بات من الماضي، وإنهم يسعون إلى تكرار الفوز لضمان بطاقة الصعود إلى دور الثمانية.

ونوه غوران إلى أنه سيقوم بإشراك اللاعب الأكثر جاهزية، مشيراً إلى أن قائمة الفريق تضم لاعبين مميزين، وبالتأكيد سيجد كل لاعب حظه من المشاركة.

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