الجزيرة وكلباء.. مواجهة الحسم

المصدر: كلباء - محمد فضل، أبوظبي- أحمد عيسى

يستقبل الجزيرة على ملعبه عند التاسعة مساء اليوم، ضيفه اتحاد كلباء في جولة الإياب من المرحلة الأولى لمنافسة كأس الخليج العربي، في مواجهة الحسم لنيل بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية، وهي الثالثة للفريقين، خلال الموسم الحالي، بعد لقاء جولة الذهاب، الذي كسبه كلباء 2 ــــــ 1، ومباراة ثانية في الدوري فاز فيها فخر أبوظبي 2-صفر، ما يؤكد الندية وتوزان الكفة في مواجهات الفريقين.

لكن الوضع سيكون مختلفاً لدى صاحب الأرض في لقاء اليوم لأنه يدخل المباراة في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية لوجودهم مع المنتخب الوطني، إضافة إلى غياب نجم الفريق عمر عبد الرحمن «عموري» بسبب الإصابة، بينما يدخل كلباء الذي يزور ملعب الجزيرة للمرة الثانية في الموسم الحالي، خلال أيام قليلة بدون نجمه مالابا، بسبب الوجود الدولي مع منتخب بلاده.

وبمعنويات نتيجة الذهاب يرحل اتحاد كلباء لملعب الجزيرة من أجل العودة ببطاقة التأهل، حيث يكفي النمور التعادل بأي نتيجة أو تحقيق الفوز.

جاهزية

من جانبه قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه جاهز لخوض اللقاء رغم أنه يفقد الدوليين، واللاعب عمر عبد الرحمن «عموري»، ذاكراً أن بقية لاعبيه جاهزون لتقديم مباراة جيدة، وأضاف: مباراتنا أمام كلباء ستكون الثالثة لنا في هذا الموسم، فزنا عليه في الدوري وخسرنا أمامه في الكأس، وبالتالي كل فريق يعرف الآخر بشكل جيد.

وسنعمل على الفوز في مواجهة اليوم رغم الغيابات وأفضلية جولة الإياب. وأكد المدرب الهولندي أنه كان يفضل نظام البطولة السابق «المجموعات» بدلاً من النظام الحالي بخروج الخاسر من جولتي الذهاب والإياب، ذاكراً أن نظام المجموعات كان يتيح الفرصة أمام اللاعبين الشباب لخوض أكبر عدد من دقائق اللعب، ما يسهم في تطور مستواهم، لكنه يعلم أن ظروف «كورونا» وراء التغيير.

واعترف كايزر بصعوبة فوز فريقه بلقب الكأس، مبرراً ذلك بعدم مشاركة الدوليين، وقال: في ظل غياب الدوليين سيكون فوزنا باللقب صعب، لكن الفرصة متاحة أمام اللاعبين الشباب لإثبات وجودهم.

تحضيرات

بدوره وصف الأورغوياني خورخي دا سيلفا، مدرب اتحاد كلباء فترة التحضيرات بغير الكافية، خصوصاً أن اللاعبين لم يتدربوا إلا ثلاثة أيام فقط، معتبراً أن الوقت كان ضيقاً. وقال: سنواجه منافساً قوياً وخصماً صعباً اليوم، ونرغب في الاستفادة من فوزنا ذهاباً، وهدفنا بالتأكيد هو العودة ببطاقة الصعود لربع نهائي كأس الخليج العربي.

وأكد دا سيلفا أن تركيزهم خلال الفترة المقبلة سينصبّ على إراحة بعض اللاعبين وتحضيرهم بشكل جيد لمباريات الدوري المقبلة.

جشك: هدفنا الدور الثاني

أكد أحمد جشك، لاعب كلباء، أن المساحة بين مباريات الدوري، واستئناف مباريات كأس الخليج العربي، لم تكن كافية للاعبين للتحضير والاستعداد، بدنياً وذهنياً للمباريات، مشيراً إلى أنهم كلاعبين لم يحصلوا على فترة كافية. وقال لاعب كلباء: «سيكون هدفنا في مباراة اليوم تحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى الدور الثاني، نحن جاهزون لمواجهة الجزيرة، ومستعدون رغم ضيق الفترة قبل المباراة».

الزعابي: فرصة لإثبات الذات

قال زايد الزعابي ظهير أيمن الجزيرة إن مباراة فريقه اليوم ضد اتحاد كلباء تمثل فرصة لإثبات الذات، في ظل غياب كبار نجوم الفريق، مشدداً على أن المباراة تمثل فرصة لكل لاعب شباب ليقدم أفضل ما عنده، وينال ثقة الجهاز الفني للتواجد في التشكيلة، وأضاف: «مع التحدي الشخصي فإننا نمتلك دافع الفوز، ونيل بطاقة التأهل من فريق قوي ومنظم».

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