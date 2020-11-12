بني ياس وحتا.. تأكيد التفوق

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، حتا - علي الظاهري

يسعى بني ياس إلى تأكيد تفوقه عندما يستضيف حتا في السادسة اليوم على ملعب «السماوي» بالشامخة في إياب الدور الأول من كأس الخليج العربي.

وفاز بني ياس في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما جواو بيدرو هداف السماوي هذا الموسم والمعار من الظفرة، ومحمد راشد الحمادي.

وتبدو مهمة بني ياس سهلة نظرياً بعد التفوق في لقاء الذهاب خارج ملعبه، ورغم أفضلية السماوي إلا أن الجهاز الفني يبحث عن عودة الفريق للانتصارات بعد غياب الفوز في آخر مباراتين في الدوري.

ويتطلع فريق حتا إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق هذا الموسم رغم صعوبة المهمة أمام أصحاب الأرض، ويأمل «الإعصار» في مصالحة جماهيره من خلال لقاء اليوم والعودة ببطاقة التأهل.

ومن جهته شدد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس على أن الفريق مطالب بنسيان أفضلية الفوز في لقاء الذهاب والتركيز على الخروج بالفوز اليوم للعبور للدور ربع النهائي، مشيراً إلى أن نتائج حتا لا تعكس مستواه الحقيقي.

في حين أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن مواجهة اليوم تجمعهم بفريق مميز، وأنه يتطلع إلى أن تكون هذه المواجهة هي البداية الحقيقية لـ«الإعصار»، حيث تعتبر الهزائم الماضية في الدوري بمثابة حافز من أجل العودة من جديد إلى الواجهة والرد على الجميع داخل الملعب وليس الكلام.

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