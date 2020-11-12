الأبيض ..«بروفة» أمام طاجيكستان الليلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب طاجيكستان، في السادسة من مساء اليوم، على استاد زعبيل بنادي الوصل، وهي الأولى في معسكره الرابع الداخلي المقام حالياً بدبي، في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي تأجلت إلى العام المقبل، بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد 19).

وتعتبر مباراة اليوم هي الرابعة الودية في عهد المدرب بينتو، وسبق مباراة اليوم إجراء تقسيمة مع النصر، انتهت بفوز النصر بهدفين دون مقابل، ومباراة رسمية مع أوزبكستان انتهت بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف واحد.

كما خسر الأبيض مباراة ودية خلال معسكره في صربيا، ويسعى المدرب الكولومبي خورخي بينتو إلى ترك بصمة له مميزة خلال المباريات الودية الحالية، بعدما كثر الحديث عن مردود مع المنتخب تحت إشرافه خلال الفترة الأخيرة.

وتعتبر مباراة اليوم فرصة للمدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، للوقوف على جاهزية اللاعبين، حيث يضم منتخب طاجيكستان عدداً من اللاعبين الشباب الموهوبين، وسيركز بينتو على تشكيلة مثالية، على الرغم من تعدد حالات الإصابة بصفوف الأبيض، سعياً للتعرف على قدرات وإمكانات اللاعبين الحقيقية، والتدرب على خطة اللعب، التي ينتهجها المدرب خلال الفترة المقبلة، لذلك يتوقع أن يلعب بكل العناصر على مدى شوطي المباراة، من أجل زيادة تجانس اللاعبين، وتعزيز الفاعلية لمختلف خطوط اللعب، وتعزيز الجانب البدني.

مباراة اليوم ستشهد مشاركة الثنائي تيجالي وعلي مبخوت في الهجوم مع الاعتماد على كايو وليما في اللعب بوسط الملعب على الأطراف، ومعهم خلفان مبارك، ورفع الكرات العرضية لثنائي الهجوم مع استغلال مهاراتهما الفردية في الاختراق والتسديد من خارج المنطقة، لتعزيز القوة الهجومية للفريق، كما سيلعب بلاعبي ارتكاز لدعم العمل الدفاعي خصوصاً أن الفريق الضيف يضم عناصر شابة صغيرة السن قادرة على اللعب السريع والاعتماد على المرتدات.

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