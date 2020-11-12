إنذار 6 أندية خرقت البروتوكول الصحي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها أمس، فرض عقوبة لفت نظر على ناديي الظفرة والفجيرة، وعقوبة الإنذار لأندية الشارقة والظفرة وبني ياس وحتا لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على نادي شباب الأهلي لمخالفته لبروتوكول عمليات المباريات، كما فرضت عليه غرامة مالية أخرى قدرها ثلاثون ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة.

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