1670 مسحة «كورونا» في اتحاد الكرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أجرى الطاقم الطبي باتحاد الإمارات لكرة القدم 1670 مسحة طبية لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي منتخباتنا الوطنية الأول والناشئين والشاطئية ومُقيّمي وحكام كرة القدم ومراقبي ومنسقي المباريات طبقاً للبروتوكول المعتمد لعمليات المباريات، إضافة للمنتخبات الزائرة «البحرين، العراق، الأردن، سوريا، لبنان، طاجيكستان وأوزبكستان» فور وصولها الدولة.

وحرص اتحاد الكرة على إلحاق طاقمه الطبي بورشة عمل للتدريب على آلية إجراء مسحات فيروس «كورونا» «كوفيد 19» بالتعاون مع شركة طموح للخدمات الصحية.

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