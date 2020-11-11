سالم ربيع: الوصل ما زال "مركزا" على الدوري

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن تركيز الإمبراطور الأكبر مازال منصبا على دوري الخليج العربي، منوها إلى أن فريقه جاهز لقمته المرتقبة الجمعة مع ضيفه الوحدة في إياب بطولة كأس الخليج العربي، بهدف المرور الى الدور التالي، مشددا على أن لكل بطولة ظروفها وخصوصيتها، منوها إلى أن مباريات بطولات الكؤوس تختلف كليا عن مباريات الدوري، كون الأولى تقام بنظام خروج المغلوب، وحسب نتيجة المباراتين، يمكن أن يواصل أي فريق المشوار، أو يودع البطولة.

استثمار الفوز

وشدد على أنه من الطبيعي أن يسعى الوصل في قمة الجمعة إلى استثمار فوزه في مباراة الذهاب على ملعب الوحدة، مبديا ثقته العالية في مقدرة فريقه على تحقيق المطلوب، رافضا الربط بين قمة الجمعة ومباراة الفريقين في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، والتي خسرها الوصل بثلاثة أهداف لهدفين.

بطولة أخرى

وأشار سالم ربيع إلى أن الوصل لا يربط نفسه ببطولة محددة على حساب بطولة أخرى، واصفا الدوري بأنه بطولة طويلة لا تخلو من الإرهاق، وتحتاج إلى نفس طويل على العكس من البطولات ذات النفس القصيرة، ومنها بطولات الكؤوس التي غالبا ما تكون غير مضمونة النتيجة، لافتا إلى أن تركيز الوصل الأكبر ما زال على الدوري، مشيرا إلى أنه من خلال الدوري بالإمكان أن يكون الإمبراطور جاهزا لبطولات الكؤوس.

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