استئناف تصفيات المونديال مارس المقبل

المصدر: البيان الرياضي

صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019-2023، والذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور تراك ووك توان، عبر تقنية فيديو الاتصال.

واتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية بحلول 15 يونيو المقبل، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في مارس 2021، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في سبتمبر 2021.

واتفقت اللجنة أيضاً وبعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مباريات الدور الثالث المكونة من 10 جولات سوف تستكمل بحلول نهاية مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في مايو ويونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.

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