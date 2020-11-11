مدرب العين: سنخوض مباراتنا أمام خورفكان باعتبارها نهائي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اعتبر البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن مباراة فريقه أمام خورفكان المقررة يوم الجمعة على ملعب الأخير في إياب كأس الخليج لكرة القدم، بمثابة نهائي، إما الفوز لإكمال المشوار وإما الخروج مبكرا من المسابقة.

وقال: المباراة لن تكون سهلة بعد الخسارة في جولة الذهاب (2-4)، ونحن نؤمن بقدراتنا وبما يمكننا أن نفعله ولكن أي فريق يعاني من نقص من ثمانية أو تسعة لاعبين، لن يظهر بالمستوى المطلوب، والمباراة فرصة للاعبين، الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة في المباريات السابقة، لتأكيد أنهم يستحقون اللعب في هذا الفريق.

وعن غيابات العين قال: بعضهم التحق بالمنتخب الوطني الإماراتي، وآخرون يعانون من الإصابة، ولكن سنضاعف جهودنا ونعمل على أن نقدم مباراة قوية أمام المنافس الذي سيلعب بأريحية أكبر بعد فوزه في جولة الذهاب، وسيكون تركيزنا على الفوز والتأهل للمرحلة القادمة، وهذا ما نخطط للقيام به، مع إدراكنا أننا سنواجه منافسا أظهر للجميع أنه فريق مُنظم ولديه لاعبين يتمتعون بالمهارة، وعلينا أن نلعب كرة قدم حقيقة ومستوى أعلى من المباراة الأولى، لأجل أنصار الفريق الذين يتابعون المباراة عبر شاشات التلفاز، ولن يتواجدوا معنا ويرغبون في مشاهدة مردود متميز للفريق.

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