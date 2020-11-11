رازوفيتش عن ضم قائد الوحدة للمنتخب: إسماعيل مطر لاعب لا يختلف عليه أحد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أثنى الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، على قائد العنابي إسماعيل مطر والأداء الذي يقدمه مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي، مؤكداً أن مطر لاعب من طراز فريد لا يختلف عليه أحد.

وقال رازوفيتش عن عدم اختيار إسماعيل مطر لقائمة المنتخب الوطني الأول:" لا يمكنني التعليق على اختيارات مدرب المنتخب الوطني لأن كل مدرب له طريقته وأسلوبه في العمل، ولكن ما يمكنني التأكيد عليه أن إسماعيل مطر لاعب لا يختلف عليه أحد، والجميع شاهد ما فعله في المباريات الأخيرة وتقديمه لأداء كبير للغاية داخل أرضية الملعب، إضافة إلى دوره المهم خارج الملعب، أتمنى أن يواصل مثل الجميع بهذه الطريقة وأن يلعب بنفس الشغف والقوة".

وعن مواجهة الوصل في إياب الدور الأول لكأس الخليج العربي شدد مدرب الوحدة على صعوبة المباراة، موضحاً أن الوحدة سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز بعد أن خسر لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وأضاف:" ليس سهلاً اللعب مع نفس المنافس مباراتين في أسبوع واحد ولكنها الروزنامة في النهاية، بالتأكيد المباراة صعبة، والفريقين يعرفان بعضهما البعض جيداً".

وأشار إلى أن المباراة فرصة لإشراك اللاعبين الذين لم يلعبوا بشكل أساسي خلال المباريات الماضية في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، وفرصة لإثبات وجودهم مع الفريق.

وختم:" كل بطولة مهمة بالنسبة لنا إلا أن الأولوية دائماً تأتي للدوري وبعدها كأس رئيس الدولة وهذا لا يعني أننا لا نملك الطموح في كأس الخليج العربي بل على العكس تماماً نحن نحاول الفوز في كل مباراة التي تعد فرصة أيضاً للدفع بوجوه جديدة.

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