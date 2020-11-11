مدرب خورفكان: تكرار الفوز على العين هدف النسور

المصدر: خورفكان – محمد فضل

دعا البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، لاعبي فريقه لتناسي فوزهم على العين في الذهاب، برباعية، وضرورة احترام الفريق الزائر لملعب خورفكان، يوم الجمعة المقبل.

وقال خلال المؤتمر التقديمي للمباراة: صحيح أننا حققنا الفوز على الزعيم في المباراة الأولى، لكن ذلك لا يمنعنا من تكرار الانتصار، أو حتى الخروج بالنتيجة الإيجابية التي ينتظرها جمهور خورفكان، والذي يمني النفس برؤية النسور خلال مباريات الدور الثاني من مسابقة كأس الخليج العربي.

وأشار زاناردي إلى أنه لن يركن للدفاع، من أجل الحفاظ على تقدمنا في الذهاب، ولكن سنلعب بطريقة متوازنة، تجنبنا الهزيمة، ويجب في ذات التوقيت، احترام الخصم.

وألمح المدرب إلى أن قيام المباراة على ملعب خورفكان، سيمنح اللاعبين مزيداً من الطاقة الإيجابية، إلى جانب المعنويات العالية، والتي تحققت في أعقاب تحقيقهم التعادل في المباراة الدورية الأخيرة أمام شباب الأهلي، ما يعني أننا يمكن أن نلعب أمام أقوى الفرق بصورة جيدة.

وذكر زاناردي أنه عكف على معالجة أخطاء المباراة الماضية، مضيفاً: في اعتقادي أن كل اللاعبين في قمة الجاهزية للمباراة.

معنويات عالية

بدوره، وصف سالم الحمادي لاعب خورفكان، مباراة العين بالمهمة للفريقين، مشيراً إلى أنهم تناسوا لقاء الذهاب، والذي تمكن عبره النسور من تحقيق فوز عريض على الزعيم برباعية، لكن ذلك لن يثنيهم عن التركيز للعب من أجل الفوز مجدداً.

وقال معنوياتنا عالية، وكل اللاعبين يتوقون للمشاركة في التشكيلة الأساسية.

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