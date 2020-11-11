منتخب الإمارات يواجه طاجيكستان وديا غدا

المصدر: وام

يخوض منتخبنا الوطني في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد "الخميس" مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب طاجيكستان في استاد زعبيل بنادي الوصل بقيادة طاقم تحكيم كويتي ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً بدبي في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل .

وأنهى الأبيض تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية في ملعب حميد الطاير تحت قيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو وبمشاركة 24 لاعباً هم : خالد عيسى ، علي خصيف ، عادل الحوسني ، محمود خميس ، يوسف جابر ، خليفة الحمادي ، سالم راشد ، محمد فوزي ، شاهين عبدالرحمن ، عبدالعزيز هيكل ، علي سالمين ، خالد باوزير ، عبدالله كاظم ، ماجد سرور ، عبدالله رمضان ، محمد العطاس ، فابيو دي ليما ، بندر الإحبابي ، خلفان مبارك ، حبيب الفردان ، علي مبخوت ، علي صالح ، كايو كانيدو وسبيستيان تيغالي .

ويغيب عن صفوف منتخبنا في مباراة الغد الرباعي محمد شاكر ومحمد برغش وخليل إبراهيم وأحمد برمان بعد أن خضعوا للفحوصات الطبية التي أثبتت إصابتهم خلال مشاركتهم مع أنديتهم في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي وحاجتهم للعلاج والراحة .

وكان الجهاز الفني قد استدعى أمس مدافع نادي النصر محمد فوزي إلى القائمة وشارك في تدريبات الأمس التي شهدت حضور ومتابعة سعادة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية وسيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة وعبدالله سلطان وعدنان الطلياني وعادل عبدالعزيز أعضاء لجنة المنتخبات وإبراهيم النمر ، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات إلى جانب محمد عبيد حماد مشرف المنتخب .

من جهته أعرب محمد فوزي لاعب منتخبنا عن سعادته بالعودة مجدداً لصفوف الأبيض والتواجد مع زملائه اللاعبين في المعسكر الحالي وخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي طاجيكستان والبحرين مشيراً إلى أن العودة للمنتخب تشجعه على تقديم الأفضل دائماً .

من جانبه أكد اللاعب يوسف جابر أن "الأبيض" سيظهر بصورة مختلفة غداً عن الصورة التي ظهر بها خلال المباراة الودية الماضية أمام أوزبكستان لعدة عوامل منها ارتفاع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين بعد أن خاضوا عددا من المباريات في مسابقة دوري الخليج العربي وكذلك زيادة التجانس بين اللاعبين ووصول فكر واستراتيجية المدرب بصورة أكبر مشيداً بعطاء زملائه اللاعبين وحماسهم خلال الحصص التدريبية .

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