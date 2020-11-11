الانضباط الإماراتية تلفت نظر وتنذر 6 أندية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم فرض عقوبة لفت النظر على ناديي الظفرة والفجيرة وعقوبة الإنذار لأندية الشارقة والظفرة وبني ياس وحتا لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل أعضاء اللجنة وشادي مدحت مقرراً.

كما وجهت عقوبة لفت النظر لناديي التعاون ودبا الحصن لتأخر نزول الفريقين لمدة أربعة دقائق قبل بداية الشوط الثاني في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على نادي شباب الأهلي لمخالفته لبروتوكول عمليات المباريات ، كما فرضت عليه غرامة مالية أخرى قدرها ثلاثين ألف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة واحدة.

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