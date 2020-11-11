زاراغوسا: مهمتنا الأساسية جعل جماهير شباب الأهلي فخورة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن المهمة الأساسية على عاتق فريقه أن يجعل الجماهير فخورة بهم، وتقدم باعتذاره إلى جماهير "فرسان دبي"، على نتائج الفريق الأخيرة، وذلك قبل لقاء الظفرة بعد غدً الجمعة، في إياب دور الـ16 لكأس الخليج العربي.

وقال: "أتقدم باعتذارنا إلى جماهير شباب الأهلي، على النتائج الأخيرة، باسمي كمدرب ولاعبين ونادي، وفي المباراة الأخيرة بدوري الخليج العربي، فرطنا في 3 نقاط كانت بين أيدينا، بعدما قدمنا شوط أول مميز، وسجلنا هدفين، إلا أننا تعادلنا في نهاية اللقاء 2-2، وندرك أن الجماهير كانت تنتظر أداءً ونتيجة أفضل".

وأضاف: "نحن سنعمل معاً بجد واجتهاد كعائلة واحدة من أجل حل كل المشاكل والأخطاء في المواجهات السابقة، سعياً لتحقيق نتائج تسعد الجماهير في المرحلة المقبلة، بداية من لقاء الظفرة في كأس المحترفين، وهي بطولة مختلفة عن الدوري، ومحببة لفريقي الذي توج به أكثر من مرة، مع تأكيدنا بصعوبة المباراة التي تنتظرنا".

وأوضح: "الظفرة يقدم موسم مميز، وهو فريق أكثر من قوي، ولديه حارس مرمى مميز، وأداء دفاعي قوي، ومباراته الأخيرة أمام العين، نجح في الصمود حتى الدقائق الأخيرة، وحصل أمامنا في الذهاب على تعادل 1-1، بعدما كانت أمامنا فرص كفيلة بتحقيق الفوز، وفي الحقيقة، نحن في كل مبارياتنا السابقة كانت لدينا فرص كثيرة، ولذا الظفرة يتوقع أن نسجل أهداف في الإياب، والمهم أن نحافظ على نظافة شباكنا".

وتوقع مدرب شباب الأهلي، استعادة عدداً من اللاعبين المصابين أمام الظفرة، وقال: "أمامنا ساعات قبل لقاء الإياب، وسوف نستعيد خلالها عدداً من اللاعبين المصابين، لنظهر بشكل أفضل، مع التأكيد على أن غياب اللاعبين الدوليين سيكون مؤثراً، مع بقاء عدداً من اللاعبين في قائمة المصابين، وأنا ثقتي كبيرة في جميع لاعبي الفريق، وفي قدرتنا الهجومية الواضحة بالتسجيل في جميع مبارياتنا حتى الآن، ونتمنى فقط أن لا نتلقى أهدافاً من الظفرة".

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