خورفكان يتجه لإراحة بعض أساسييه أمام العين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يتجه الجهاز الفني لفريق خورفكان بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي لإراحة بعض لاعبيه الأساسيين خلال مباراة العين يوم الجمعة المقبل في إياب مباريات كأس الخليج العربي بملعب خورفكان «الأنيق».

كما أن زاناردي سيحاول استغلال فترة توقف الدوري بسبب تجمع منتخبنا الوطني وذلك بزيادة الجرعات التدريبية والوقوف على النواحي البدنية، وذلك في ظل تراجع أداء اللاعبين في أربع مباريات سابقة خلال فترة الشوط الثاني عدا مواجهة شباب الأهلي الأخيرة، والتي نجح عبرها لاعبو الفريق في استعادة بريقهم وإدراك التعادل قبيل نهاية المباراة.

ويقوم الجهاز الطبي حالياً بتكثيف مرحلة العلاج لبعض مصابي الفريق الأول الذين ابتعدوا عن النسور طوال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بحالة اللاعب عامر غانم الذي تعرّض لكسر في أنفه أمام شباب الأهلي فقد بدأ غانم في التعافي، وأثبتت الفحوص عدم حاجته لعملية جراحية وربما يعود للتدريبات قبيل لقاء العين.

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