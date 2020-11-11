ملابا النمور: تسجيل هدف في كل مباراة معادلة صعبة

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد التوغولي بينال ملابا مهاجم اتحاد كلباء أنه خاض الكثير من المباريات ويعرف جيداً طريق الشباك لكن في بعض الأحيان تكون هناك صعوبة بالغة في التسجيل إما بسبب الخطط الدفاعية أو لسوء الطالع وغياب الحظ.

وقال: ليس من السهولة بمكان أن تسجل أهدافاً في كل مباراة ولكن المهم عمل كل شيء من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز، كما حدث ذلك خلال مباراة الفجيرة الأخيرة والتي لم أتمكن فيها من التوقيع في شباك حارس الفجيرة، وفعلت كل ما بوسعي من أجل ذلك لكن الكرة رفضت أن تصل إلى الشباك، لكننا نجحنا في نهاية المطاف في تحقيق الانتصار على الفجيرة ونيل النقاط الثلاث وهذا هو الأهم.

وتابع حديثه قائلاً: في المباراة المقبلة سأسعى للتسجيل وكل ما يهمني كما أشرت هو مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وأشار ملابا إلى أن أداء كلباء يتطور من مباراة لأخرى، وقال: بالتأكيد نرغب في أن يكون الفريق دائماً مميزاً، واعتبر ملابا الذي أحرز لكلباء خلال الموسم الماضي 15 هدفاً في مختلف المسابقات أن المركز الحالي الذي يحتله النمور «التاسع» برصيد 6 نقاط مركز جيد، ولكننا نرغب في الأفضل وفي تأمين البقاء بين الكبار بشكل مبكر بل والتقدم نحو فرق المقدمة، خصوصاً وأن كلباء وبما يملكه من إمكانات على مستوى اللاعبين قادر على الذهاب بعيداً في مسابقة دوري الخليج العربي.

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