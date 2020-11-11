بوجسيم: بدء عمل مركز التحكيم إنجاز كبير

المصدر: (دبي - وام)

أكد علي بوجسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن ما تحقق بشأن تأسيس المركز، واعتماد نظامه الأساسي وخطته الاستراتيجية، والهيكل التنظيمي ومنظومة الإجراءات ثم البدء في ممارسة المهام خلال أقل من 6 أشهر، يعد إنجازاً كبيراً.

مشيراً إلى أن المركز مر على تشكيل مجلس إدارته 150 يوماً، بقرار من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وأنه منذ صدور قرار التشكيل، والعمل جارٍ، ولم يتأثر بـ«كوفيد 19».

وقال بوجسيم : «المركز يقوم بدور المحكمة الرياضية في الدولة وفقاً للقانون رقم 16 لعام 2016 الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة، وخلال الشهور الـ6 الأولى بعد صدور قرار التشكيل، يمكننا القول إن المركز تمكّن من الوقوف على قدميه بالانتهاء من مرحلة التأسيس، بل تم النظر في بعض القضايا محل الاختصاص بعد مرور أقل من 3 أشهر فقط».

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