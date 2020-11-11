لقاح للاعبي الإمارات ضد كورونا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، برنامج جرعة لقاح «كوفيد 19» لأعضاء الأندية والمنتخبات الوطنية ومنتسبي كرة القدم بالدولة في إطار جهوده الرامية للحفاظ على سلامة الرياضيين وممارسي لعبة كرة القدم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن البرنامج يأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على السير والمضي قُدماً مع القرارات التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة حفاظاً على سلامة كل أفراد المجتمع، مشيداً بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة التي كان لها الأثر الإيجابي في جعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في كيفية التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، وباستخدام أفضل الممارسات والمعايير الطبية المتقدمة. وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي منتسبي كرة القدم بالدولة الاستفادة من البرنامج وتلقي جرعة «كوفيد 19» حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأنهى اتحاد كرة القدم كافة الترتيبات الخاصة بعملية تلقي اللقاح لكافة أندية الدولة من أجهزة فنية وإدارية وطبية للفريق الأول والرديف، كذلك هو الحال للمنتسبين لاتحاد كرة القدم والمنتخبات الوطنية ورابطة المحترفين الإماراتية.

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