بيدرو.. أهداف تطرب «السماوي» وتنعش الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

خطف البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس الأنظار خلال الجولات الخمس السابقة من دوري المحترفين بتألقه اللافت ونجاحه في إحراز 5 أهداف، ليكون ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الدوري، مناصفة مع عدد من زملائه اللاعبين، وبفارق هدف وحيد عن صدارة القائمة التي يشغلها ويلتون سواريز مهاجم الشارقة،.

كما أنه يحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تسديداً على المرمى بعدد 18 تسديدة، والثاني في قائمة الأكثر مراوغة بعدد 18 مراوغة ناجحة، وهي إحصائيات تؤكد تميز مردود المهاجم البرازيلي وأحقيته بالإشادة التي ظل يجدها في الفترة الماضية من الجمهور والنقاد والمحللين.

ومع تألق بيدرو «27 عاماً» في كل مباراة أو معانقته لشباك المنافسين فإنه يطرب جماهير ناديه بني ياس، وكذلك ينعش ويفرح إدارة الظفرة التي أعارته في فترة التعاقدات الصيفية الماضية إلى «السماوي» حتى نهاية الموسم الحالي، ليكون اللاعب الوحيد في دورينا الذي يشغل أمره ناديين، لأن تألقه يمنح الانتصارات لناديه الحالي وفي الوقت ذاته يزيد من قيمته السوقية.

مما يحقق مكاسب مالية لنادي الظفرة الذي اشتهر عبر تاريخه ببيع عقود لاعبيه للأندية في صفقات استثمارية مربحة على طريقة صفقات سابقة مثل انتقال ديوب وعبدالله النقبي إلى «شباب الأهلي» وعمر خريبين إلى «الهلال السعودي»، وميليسي إلى «الوحدة»، وأخيراً باع الظفرة عقد خالد باوزير إلى «الشارقة»، وعبد الرحمن يوسف إلى «النصر»، وجميعها صفقات حققت مكاسب مالية كبيرة للنادي.

ويبدو واضحاً أن استمرار المهاجم البرازيلي على سكة تألقه الحالية سيجعله محل صراع عدد من أندية المقدمة التي ستعمل على كسب توقيعه بعروض مغرية، وعلى الرغم من أن السماوي يعتبر من المنافسين المباشرين للظفرة في المناطق الدافئة بجدول الترتيب أو يتساويان في التصنيف الفني، لكن الظفرة يدعم ويساند تألق لاعبه عن البعد ويأمل له في المزيد من النجاح لأن كل هدف يحرزه جواو بيدرو يمثل مكسباً مالياً للنادي، الذي يتوقع أن تتخطى قيمة مهاجمه البرازيلي، قياساً بتألقه الحالي، أكثر من 10 ملايين درهم مع نهاية فترة إعارته للسماوي.

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