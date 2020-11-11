«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع أفرام غرانت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

التقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالمدرب الإسرائيلي أفرام غرانت المدير الفني السابق لمنتخبي إسرائيل وغانا وأندية تشيلسي وبورتسموث وويست هام الإنجليزية وبارتيزان بلغراد الصربي وتيرو ساسانا التايلاندي.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وتم خلاله استعراض أوجه التعاون بين المجلس والمدرب الإسرائيلي صاحب الخبرة التدريبية الطويلة والمتنوعة مع الأندية والمنتخبات والتي يوظفها حالياً في مجال تأهيل المدربين من خلال ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية متقدمة للمدربين في العديد من الدول.

وقدم سعيد حارب شرحاً لغرانت عن الرياضة في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة، ودور مجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة وتطوير القطاع الرياضي وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأكاديميات الدولية في افتتاح مقرات لها في دبي والاستفادة من التطور الحاصل في بيئة العمل وجميع المجالات، وكذلك التنوع السكاني بوجود أكثر من 200 جالية تعيش وتعمل في الدولة.

وأبدى غرانت سعادته بزيارة الدولة ومشاهدة النهضة الحضارية التي تعيشها وتوفر الأجواء الإيجابية المساعدة لإنشاء ونمو الأعمال، كما عبّر عن إعجابه بتطور القطاع الرياضي في الدولة واستضافة الأحداث الدولية المتنوعة، وفي مقدمتها كرة القدم.

تطوير

استعرض أمين عام مجلس دبي الرياضي دور مؤتمر دبي الرياضي الدولي في تطوير كرة القدم في دولة الإمارات والمنطقة والعالم بعد أن أصبح منصة دولية تستعرض سنوياً أهم التجارب الرياضية الاحترافية لصناع القرار.

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