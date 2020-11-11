لاعبو «الصالات» إلى أوروبا للمعايشة

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

اتفقت منظومة كرة قدم الصالات على إرسال اللاعبين إلى أوروبا، لتنفيذ خطة المعايشة لاكتساب مزيد من الخبرات والمفاهيم الاحترافية في اللعبة، جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي، الذي عقده الحكم المونديالي خميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية، بحضور أمين السر شهاب العوضي، والمدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي، ومساعده عدنان محمد الهولي مع مشرفي اللعبة في الأندية.

ونقل الشامسي تحيات عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات والأعضاء، وشرح الخطة المعتمدة لتطوير المنتخبات وما المطلوب من الأندية لدعم لجنة المنتخبات من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وزيادة رواتب اللاعبين الدوليين والدعم المادي في تنفيذ خطة المعايشة لإرسال اللاعبين الدوليين إلى أوروبا، ووافق الجميع على الاقتراح ودعمهم المنتخب من كل الجوانب.

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