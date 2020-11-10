مدرب الفجيرة: رفعنا شعار الفوز والتأهل أمام عجمان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة أن نجوم «الذئاب» رفعوا شعار الفوز أمام عجمان «البرتقالي» قبيل انطلاقة مباريات مرحلة إياب كأس الخليج العربي يوم الخميس المقبل، لافتاً إلى أن الفوز الذي تحقق في المباراة الأولى بهدف دون رد بات من الماضي، وإننا نسعى إلى تكرار الفوز لضمان بطاقة الصعود إلى دور الثمانية.

وأشار المدرب إلى أنه سيهتم بجميع المسابقات، ولن يركز على مسابقة على حساب الأخرى.

ونوه غوران إلى أنه سيقوم بإشراك اللاعب الأكثر جاهزية، مشيراً إلى أن قائمة الفريق تضم لاعبين مميزين، وبالتأكيد سيجد كل لاعب حظه من المشاركة، جاء ذلك في رده على سؤال يتعلق بعدم مشاركة الحارس علي ربيع والمدافع المتميز أحمد درويش، حيث ذكر المدرب أن الأول سيجد حظه من اللعب قريباً، وفيما يتعلق بأحمد درويش فقد ذكر غوران أنه شاهد اللاعب خلال الموسم الماضي وأعتقد أنه يمثل أمل الفجيرة في قادم المباريات لكن الخانة التي يجيدها درويش يتواجد بها أكثر من لاعب.

ونفى المدرب أي تأثير على فريقه عقب خسارة مباراة «الديربي» أمام اتحاد كلباء قبل أيام، ولفت إلى أن لاعبي الفجيرة طووا هذه الصفحة وقمنا بالتدريب على ركلات الترجيح تحسباً لنهاية المباراة على وقع التعادل.

من ناحيته قال العراقي محمد مصطفى لاعب الفجيرة إن التركيز يجب أن يكون حاضراً طوال الـ 90 دقيقة، واعتبر مصطفى قيام المباراة بعد ثلاثة أيام من لقاء الديربي أمام كلباء يؤثر بدنياً على اللاعبين، وقد يقود إلى الإصابات، خصوصاً وأن فترة الاستشفاء تعتبر قصيرة جداً.

وأكد أن دفاع الفريق يؤدي بشكل جيد، ونسعى لتصحيح الأخطاء في قادم المباريات، وستكون مباراة عجمان بمثابة انطلاقة قوية للذئاب في الموسم.

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