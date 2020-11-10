مدرب كلباء: تحضيراتنا للجزيرة غير كافية

المصدر: كلباء – محمد فضل

وصف الأورغوياني خورخي دا سيلفا، مدرب اتحاد كلباء، فترة التحضيرات التي سبقت مباراة الجزيرة في إياب كأس الخليج العربي بغير الكافية، خصوصاً أن اللاعبين لم يتدربوا إلا ثلاثة أيام فقط.

وبشأن الغيابات في صفوف النمور، أشار المدرب إلى أن الغائب الوحيد هو بينال ملابا لالتحاقه بمنتخب بلاده «توغو».

وأكد دا سيلفا خلال المؤتمر التقديمي لمباراة الفريق أمام الجزيرة في الكأس يوم الخميس المقبل أن تركيزهم خلال الفترة المقبلة سينصبّ على إراحة اللاعبين وتحضيرهم بشكل جيد للمباريات المقبلة.

وقال سنواجه منافساً قوياً وخصماً صعباً يوم الخميس المقبل، ونرغب في الاستفادة من فوزنا ذهاباً بنتيجة 2 - 1، كما أن النمور سيلعبون للعودة من العاصمة ببطاقة التأهل لربع نهائي كاس الخليج العربي.

متأهل واحد

بدوره قال أحمد جشك، لاعب كلباء، إنهم كلاعبين لم يحصلوا على فترة كافية، مشيراً إلى أن مباراة الخميس لا تقبل القسمة على اثنين ولابد من متأهل، وسيكون هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى الدور الثاني، مؤكداً جاهزيتهم كلاعبين لمواجهة الجزيرة.

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