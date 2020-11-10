توقفات «فار».. «ماستر سين» قمة الوحدة والوصل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

نجح الوحدة في مواصلة عروضه الجيدة بعد الفوز المثير الذي حققه على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أول من أمس، في ختام الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ليتقدم الفريق بثبات نحو المربع الذهبي، بعدما تمكن من الارتقاء من المركز السابع للمركز الرابع برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن بني ياس الثالث، بينما واصل الوصل التراجع للمركز التاسع بـ6 نقاط فقط من فوزين و3 هزائم.

وأوفت قمة الوحدة والوصل بالوعود من الناحية الفنية والإثارة التي كانت حاضرة طوال مجرياتها، وشهدت تسجيل 5 أهداف، إلا أن مشهد ضياع وقت طويل بسبب تدخلات تقنية الفيديو، والتوقفات الطويلة التي شهدتها الحالات التحكيمية التي استدعت تدخل «الفار» كان المشهد الرئيسي «ماستر سين» المباراة، خاصة في حالة عرقلة إسماعيل مطر في الشوط الأول التي طالب حكم الفيديو، حكم المباراة للعودة لوجود ركلة جزاء محتملة، فيما تدخل الفيديو في 4 مناسبات في الشوط الثاني، للدرجة التي وصلت فيها التوقفات إلى أكثر من عشر دقائق.

وحقق الوحدة مكاسب عدة من اللقاء قبل التوقف بعدما نجح في معادلة عدد انتصاراته أمام الوصل في دوري المحترفين بـ10 انتصارات، إضافة إلى التطور الكبير في الأداء في حقبة المدير الفني رازوفيتش، وتحسن المنظومة الدفاعية بشكل كبير، وعودة خليل إبراهيم القوية بعدما نجح في صناعة هدفين، فضلاً عن مواصلة السلوفيني تيم ماتافز هز الشباك بإحرازه الهدف الخامس له مع الفريق هذا الموسم ويدخل بقوة الصراع على لقب الهداف كرد على الانتقادات التي وجهت للاعب في بداية الموسم.

كسر «الرتم»

من جهته أكد سالم ربيع المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل أن توقفات «الفار» وضياع وقت طويل خلال الحالات التي استدعت تدخلات تقنية الفيديو أدى إلى تكسير رتم المباراة خاصة في الشوط الثاني الذي حاول خلاله الوصل العودة في النتيجة ونجح في تقليص الفارق مرتين.

وقال: «لا يمكن إلقاء اللوم على أحد في خسارة المباراة، فالخسارة يتحملها الجميع، وأنا أول من يتحمل الخسارة، وقعنا في أخطاء أدت إلى الأهداف التي استقبلتها الشباك، والأداء تحسن في الشوط الثاني وعدنا في النتيجة ولكن هدف مبوكو الثالث كان بمثابة نقطة فاصلة في المباراة».

وأضاف: «لا يمكن القول إن خسارة الفريق لثلاث مباريات من 5 قد تبعده عن المنافسة في الدوري، فقد مضت 5 جولات فقط من أصل 26، وكرة القدم أخطاء، وعلينا إعادة حساباتنا وتطوير أنفسنا بشكل أكبر».

وأشار مدرب الوصل إلى أن عدم البدء باللاعب علي صالح في التشكيلة الأساسية والإبقاء عليه في دكة البدلاء قراره الفني في المقام الأول.

تصحيح

من جانبه أبدى الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة رضاه عن الأداء والنتيجة، مؤكداً في الوقت ذاته وجود بعض النقاط غير المرضية بالنسبة له، وتحتاج إلى تصحيح في الفترة المقبلة.

وقال عقب المباراة: «حصدنا 3 نقاط مهمة، ورغم سعادتي بالنتيجة والأداء إلا أننا مطالبون بتصحيح بعض الأمور».

وأضاف: «لاعبو الوصل قدموا مباراة جيدة، ولعب المنافس بانضباط وجدية ونركز حالياً على مباراتنا المقبلة معهم الجمعة المقبل في إياب الدور الأول من كأس الخليج العربي».

وكشف رازوفيتش عن سبب تغيير خليل إبراهيم بين شوطي المباراة رغم تألق اللاعب، مؤكداً أن خليل شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية وفضل تغييره لعدم المجازفة وتفاقم الإصابة.

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