كايزر: فوز الجزيرة بلقب كأس الخليج العربي صعب

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أعترف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بصعوبة فوز فريقه بلقب كأس الخليج العربي، مبررا ذلك بعدم مشاركة اللاعبين الدوليين في البطولة، مشيرا إلى أن فخر ابوظبي لديه 7 عناصر يتواجدون بشكل دائم مع المنتخب.

وقال: في ظل غياب الدوليين سيكون فوزنا باللقب صعب لكن الفرصة متاحة أمام اللاعبين الشباب لإثبات وجودهم والمواصلة في المنافسة بكل قوة.

وقال كايزر مساء اليوم خلال المؤتمر التقديمي لجولة إياب المرحلة الأولى من المنافسة أمام اتحاد كلباء بعد غد الخميس أن فريقه يفقد الدوليين واللاعب عمر عبد الرحمن "عموري" وأن بقية لاعبيه جاهزون لتقديم مباراة جيدة ونيل بطاقة التأهل.

وأضاف: مباراتنا أمام كلباء ستكون الثالثة لنا أمامه في هذا الموسم، فزنا عليه في الدوري وخسرنا أمامه في الكاس وبالتالي كل فريق يعرف الآخر بشكل جيد، وسنعمل على الفوز في مواجهة الخميس رغم أنها ستكون مباراة صعبة خاصة ان المنافس يدخل بأفضلية فوزه في جولة الإياب.

وأكد المدرب الهولندي انه كان يفضل نظام البطولة السابق "المجموعات" بدلا من النظام الحالي بخروج الخاسر من جولتي الذهاب والإياب، ذاكرا أن نظام المجموعات كان يتيح الفرصة أمام اللاعبين الشباب لخوض أكبر عدد من دقائق اللعب مما يساهم في تطور مستواهم لكنه يعلم أن ظروف "كورونا" والموسم الضاغط تسببا في التعديل وأضاف: الان فرصة اللعب تعتمد على الفوز لذلك على الشباب الإجتهاد من أجل المواصلة في المنافسة.

وعلق المدرب الهولندي على موعد عودة عموري، مبينا أن عموري في مرحلة العلاج التأهيلي وأنه يسابق الزمن للإستفادة من فترة توقف الدوري ليعود بعدها إلى التدريبات التأهيلية مؤكدا أنه لن يتعجل مشاركته في المباريات الا بعد شفائه التام من الإصابة.

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