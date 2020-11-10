"الأبيض الإماراتي"يستعد لمواجهتي طاجيكستان والبحرين وديا

المصدر: وام

دشن منتخبنا الوطني معسكره الداخلي المقام حالياً بدبي في إطار تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل.

وأدى منتخبنا أولى حصصه التدريبية مساء أمس في ملعب حميد الطاير بنادي النصر بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو وبمشاركة جميع اللاعبين وهم خالد عيسى، وعلي خصيف، وعادل الحوسني، ومحمود خميس، ويوسف جابر، وخليفة الحمادي، وسالم راشد، وشاهين عبدالرحمن، ومحمد برغش، وعبدالعزيز هيكل، وأحمد برمان، وعلي سالمين، وخالد باوزير، وعبدالله كاظم، وماجد سرور، وعبدالله رمضان، ومحمد العطاس، وفابيو دي ليما، وبندر الإحبابي، وخلفان مبارك، وحبيب الفردان، وخليل إبراهيم، وعلي مبخوت، وعلي صالح، وكايو كانيدو، وسبيستيان تيغالي.

ويستعد الأبيض لمواجهة منتخب طاجيكستان الودية بعد غد "الخميس" باستاد زعبيل في نادي الوصل الساعة السادسة مساء، ومواجهة منتخب البحرين يوم السادس عشر من الشهر الجاري في استاد آل مكتوم بنادي النصر في ذات التوقيت.

وحرص بينتو على التحدث مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، مشيداً بالمستوى الذي ظهروا عليه خلال مشاركتهم مع أنديتهم في مباريات دوري الخليج العربي التي شهدت إثارة وندية، مطالباً اللاعبين بمواصلة العطاء والاستفادة من فترة المعسكر والمباراتين الوديتين أمام طاجيكستان والبحرين والخروج بنتائج إيجابية وفوائد فنية ومعنوية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد ضم الثنائي علي سالمين وعبدالله كاظم للقائمة، فيما يغيب الثلاثي خميس إسماعيل وفارس جمعة ومحمد شاكر عن المعسكر بداعي الإصابة.

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