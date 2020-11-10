3 دقائق تنقذ بيدرو «العين»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

انتظر العين حتى الدقائق الثلاث الأخيرة بما في ذلك الوقت المحتسب بدل الضائع، ليُفشل كمين ضيفه الظفرة ويحسم الأمور لصالحه بفوز عريض (4-1) في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وبذلك حصد ثلاث نقاط مهمة ربما غيرت مجريات الأمور لصالح المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق، الذي ظل يواجه انتقادات مستمرة من قبل المحللين وجماهير الفريق التي طالبت برحيله بعد تراجع مستوى ونتائج العين بالفترة الأخيرة.

ويعتبر الفوز على الظفرة بمثابة نجدة إنقاذ للمدرب الذي تنفس الصعداء وتأجل إعلان رحيله إلى أجل غير مسمى، وربما يستمر إلى نهاية مدة تعاقده مع النادي في حال تابع الفريق نتائجه القوية.

قراءة حصيفة

ويحسب لإيمانويل قراءته الحصيفة لمجريات اللعب ما قاده لإجراء ثلاثة تبديلات ناجحة بدخول فهد حديد، ومحمد خلفان، وسالم عبد الله، وخروج الأنغولى ويلسون إدواردو، والكازاخي إسلام خان، والبرازيلي إيريك دي مينديز، التغييرات التي قادت إلى تحول لافت في أسلوب العين الذي مارس ضغطاً متواصلاً طوال نصف الساعة الأخيرة ولعب تقريباً في منطقة ضيفه، الذي تراجع مرغماً للدفاع عن مرماه غير أن الضغط العيناوي المتواصل أحدث ثغرات كبيرة في دفع الظفرة نفذ من خلالها رماة العين ليهزوا الشباك 3 مرات وينهوا المباراة لصالحهم برباعية أسعدت أنصار الفريق الغاضبة.

أحداث

وتشير أحداث المباراة الدراماتيكية إلى السيطرة التي فرضها العين بنسبة استحواذ بلغت 65% مقابل 35% للظفرة، في حين سدد لاعبو الفريق البنفسجي نحو مرمى منافسهم 24 مرة سجلوا منها 4 أهداف، مقابل ثلاث تسديدات فقط، بالإضافة إلى 13 ركلة زاوية للعين، وركلتي جزاء سجل المهاجم التوغولى لابا، واحدة منها وأضاع الثانية.

وبالمجمل استحق الزعيم نقاط المباراة الثلاث محققاً فوزه الثاني من خمس جولات، مقابل تعادلين وخسارة، وبذلك واصل الفريق تفوقه التاريخي على الظفرة بالفوز عليه 12 مرة مقابل 4 انتصارات، فيما حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات في 22 مواجهة بين الفريقين بالدوري في عهد الاحتراف.

وقال المدرب بيدرو، بعد المواجهة، إن العين واجه ظروفاً صعبة ليس فقط على مستوى الفريق، بل لكل النادي بعد خسارة خمس نقاط في المواجهات الأربع السابقة بخسارة وتعادلين.

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