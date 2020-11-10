«العميد».. أفضل انطلاقة في «المحترفين»

المصدر: دبي - علي الظاهري

حقق فريق النصر أفضل انطلاقة في عصر الاحتراف، بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة في 5 جولات بفوزه الأخير على حتا بثلاثية.

حيث يعتبر رصيد النقاط هو الأعلى لـ«العميد» في مثل هذا العدد من الجولات بدوري المحترفين، وكانت أفضل انطلاقة للنصر في موسم 2012/‏‏‏‏‏ 2013 بحصده 11 نقطة في أول 5 جولات في عهد المدرب الإيطالي والتر زينغا، ثم عاد ليكرر السيناريو نفسه في موسم 2015/‏‏‏‏‏ 2016 مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، ونجح الفريق مؤخراً في تحقيق رقم جديد يبعث على التفاؤل بما هو قادم في مشوار المنافسة على لقب الدوري، بعد تحقيق 4 انتصارات وتعادل، ما قاده إلى مركز الوصافة خلف الشارقة المتصدر بفارق نقطتين.

وأعرب الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر، عن سعادته بالفوز بثلاثية على حتا، وقال: «المباراة كانت مهمة وصعبة في الوقت ذاته أمام حتا، لأن الإخفاق يورد الخسائر، ويجب الإشادة بأداء اللاعبين وخروجهم بثلاث نقاط ثمينة».

مواجهة

وعن أهمية الفوز قبل مواجهة الشارقة بالجولة المقبلة، قال: «الفوز مهم في جميع المباريات ولا تختلف مواجهة الشارقة عن مباراة حتا أو أي مباراة أخرى من حيث النقاط». وأوضح أن مباراة حتا كانت تحتاج إلى تهيئة ذهنية أكبر للاعبين، وأثبت الفريق جاهزيته الكاملة لإنهاء المهمة مبكراً بنجاحه في إحراز هدفين في شوط المباراة.

مباراة

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن اللمسة الأخيرة غائبة عن فريقه، وأن المباراة أمام «العميد» كانت صعبة، وحاول فريقه منذ البداية أن يكون أكثر شراسة وقطع الكرات والتمريرات، التي يعتمد عليها المنافس، ونجح الفريق في بعض فترات اللقاء في تحقيق هذا الأمر، مشيراً إلى أن كرة القدم تعتمد على جودة اللاعبين.

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