«فرسان» شباب الأهلي يتألقون مع أندية أخرى

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

بمثل ما برزوا مع فريقهم شباب الأهلي في مواسم سابقة، قبل إعارتهم إلى أندية أخرى، واصل لاعبو الفرسان مشوار التألق والظهور مع الفرق التي انتقلوا لها.

وكان واضحاً بروز عدد من اللاعبين على رأسهم الثنائي، المنتقل لكلباء على سبيل الإعارة، أحمد جشك والسويسري ديفيد مارياني، والأخير سجل هدف الفوز لكلباء على الفجيرة أول من أمس، وبات جشك ومارياني بمثابة الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب الأورغواياني خورخي داسيلفا، خصوصاً جشك والذي أبدى عدد من المحللين استغرابهم لإعارته في ظل حاجة شباب الأهلي لجهود اللاعب، الذي يستطيع أن يغير مجريات المباراة ودائماً ما يحدث الفارق عندما يتم الدفع به في الشوط الثاني في أي مباراة، فهو لاعب سريع وذكي وتهابه دفاعات الأندية المنافسة.

كما يتواجد بالفجيرة اثنان من اللاعبين القادمين أيضاً «إعارة» من شباب الأهلي وهما الظهير الأيسر حمدان ناصر إلى جانب البرازيلي اوليفيرا والذي تعرض للإصابة أمام العين في الجولة قبل الماضية ليغيب عن الفريق خلال لقاء كلباء الأخير، ومنذ وصوله للفجيرة ظل أوليفيرا محط إشادة وتقدير من قبل إدارة وجمهور النادي وذلك في أعقاب الأداء اللافت للاعب وتحركاته بالكرة وبدون كرة وزعزعته للخصوم، ويعد انتقال أوليفيرا مكسباً للفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز