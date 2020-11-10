ركلة جزاء غير محتسبة تخرج زاراغوسا عن صمته

المصدر: (الفجيرة- محمد فضل)

خرج الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي عن صمته، وعن هدوئه المعتاد، ووجه انتقادات «مبطنة» لحكم مباراة فريقه أمام خورفكان، والتي انتهت على وقع التعادل بهدفين لكل فريق.وأكد زاراغوسا أن شباب الأهلي كان يستحق احتساب ركلة جزاء لمصلحته، بعد حالة العرقلة الواضحة لأحد لاعبيه داخل منطقة الجزاء، وأبدى المدرب استغرابه باحتساب الحكام لعدد من ركلات الجزاء خلال مباريات هذه الجولة، وحرمان فريقه من ركلة واضحة أمام خورفكان، كانت ستغير كثيراً من المجريات خلال المباراة.

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