عبد الله ناجي: بطاقة صفراء لـ«قضاة الملاعب»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد عبد الله ناجي، الحكم السابق إلى سلبية أداء الحكام في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث جاء الأداء أقل كثيراً من المتوقع في العديد من المباريات، في إشارة إلى أهمية التوقف عند مستوى قضاة الملاعب في الجولة، وأنهم يستحقون بطاقة صفراء التي تعد بمثابة وقفة لمراجعة أدائهم.

وأكد عبد الله ناجي أن جميع القرارات المؤثرة تم احتسابها من قبل حكام تقنية الفيديو «VAR»، حيث منحهم حكام الساحة صلاحيتهم واختصاصاتهم الكاملة، في مؤشر سلبي واعتماد غير مبرر على هذه التقنية التي من المفروض الاستعانة بها كعامل مساعد في أضيق الحدود وفي الحالات الدقيقة الصعبة، وقال «ما نراه من تدخل في كل القرارات أصبح يتوجب التوقف أمامه ومراجعة الحسابات مع ضرورة استعادة الحكام لدورهم الأساسي والمهم».

تدخل

وقال عبدالله ناجي من غير المقبول أن يتدخل حكام الفيديو في 22 حالة، خلال مباريات الجولة، منها 3 تدخلات غير صحيحة، فيما كانت هناك 4 حالات كانت تستوجب تدخل التقنية فيها، منها ركلة جزاء صحيحة للوحدة في نهاية الشوط الأول.

وعن مباراة الوحدة مع الوصل قال: الحكم لم يكن موفقاً في إدارة المباراة، حيث أوقف المباراة 12 دقيقة لمراجعة حالات تدخل فيها «VAR»، إضافة إلى اعتماده الكلي علي التقنية في إدارة المباراة مما يتطلب وقفة من لجنة الحكام أمام تنامي تلك الظاهرة، التي من شأنها أن تفقد الحكم شخصيته.

ثناء

واثنى عبد الله ناجي على عودة الحكم الدولي المخضرم الدكتور عمار الجنيبي لإدارة المباريات بعد طول غياب بسبب الإصابة، وقال: تلك العودة دعم كبير للحكام كونه يمثل عنصر الخبرة وقد نجح في إدارة مباراة الديربي بين كلباء والفجيرة.

حالات

* الحكم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للشارقة ارتكبها خليفة الحمادي مع ايغور.

* إلغاء هدف العين الرابع صحيح من الفيديو وذلك بسبب حجب الرؤية من كايو على الحارس.

* تقنية الفيديو تتدخل لاحتساب ركلة جزاء للعين.

* ركلة جزاء صحيحه للعين وتدخل ممتاز من حكم الفيديو.

* تدخل جيد من تقنية الفيديو وإلغاء هدف عجمان بسبب تداخل المهاجم مع المنافس.

* تدخل جيد من تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء صحيحة للنصر بعد عرقلة حارس خورفكان لمهاجم النصر.

* تدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح إسماعيل مطر لاعب الوحدة والحكم أصر على قراره بعدم الاحتساب.

* تدخل تقنية الفيديو بإلغاء هدف للوحدة في قرار صحيح.

* احتسب حكم الفيديو الهدف الثاني للوصل في قرار صحيح بسبب رجوع الكرة من المدافع وهي لعبة سهلة كان يجب على الحكم اتخاذ القرار بنفسه

* احتساب ركلة جزاء صحيحة للفجيرة ضد كلباء من قبل الحكم.

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