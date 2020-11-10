«ماج للتطوير العقاري» راعياً بلاتينياً لشباب الأهلي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وقّع نادي شباب الأهلي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ماج للتطوير العقاري ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة، لتكون الراعي البلاتيني للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2020 - 2021، وجرت مراسم التوقيع بحضورخليفة سعيد سليمان، واللواء محمد أحمد المري، وهشام عبد الله القاسم، أعضاء مجلس إدارة النادي،وموفق أحمد القداح مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، وطلال موفق القداح النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة للشركة .

وعبر طلال القداح عن الاعتزاز بالشراكة مع أحد أعرق أندية الدولة، وواحداً من أكبر المؤسسات الرياضية بها، وركيزة أساسية في منظومة التطور الرياضي، وقال:أتمنى أن تساعد الاتفاقية النادي على تحقيق مزيد من البطولات. واعتبرعبد اللطيف الصايغ مستشار التسويق في شباب الأهلي، الاتفاقية خطوة مهمة في المسؤولية المجتمعية للنادي.

وامتداداً لتعاونه مع المؤسسات الوطنية الراغبة في دعم ورعاية الرياضة، مشدداً على أهمية تكامل الأدواربين الأندية والشركات الوطنية لرفع راية الإمارات في المجال الرياضي، وقال: نثمن خطوة «مجموعة ماج» ونثق أنها ستدعم مشوار النادي في مختلف البطولات.

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