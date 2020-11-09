أربطة الكتف تبعد شاكر عن العين أربعة أسابيع

المصدر: العين- طلحة عبدالله

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع نادي العين الدولي، محمد شاكر عن إصابته بتمزق في الأربطة الأمامية والعلوية للكتف الأيسر ما يستدعي غيابه لمدة أربعة أسابيع، يخضع خلالها للعلاج المكثف بالخلايا الجذعية والحقن بالبروتين، بالإضافة للعلاج الطبيعي.

وكان اللاعب خضع لفحوصات طبية، مكثفة بمستشفى هيلث بوينت في أبوظبي تحت إشراف الدكتور نجيب عطا الله- رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى هيلث بوينت- عضو اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، وتضمنت الرنين المغناطيسي.

وشارك محمد شاكر في مباراة العين الأخيرة أمام الظفرة بالجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدف.

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